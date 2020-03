Ο άσος της Αρμάνι Μιλάνο, Νεμάνια Νέντοβιτς, χαρακτήρισε “αστεία” την απόφαση της Euroleague να μεταφέρει την έδρα της ομάδας του εκτός Ιταλίας, για τα επόμενα ματς, λόγω κορονοϊού.

Η Euroleague αποφάσισε πως η Αρμάνι Μιλάνο θα πρέπει να δίνει τις επόμενες εντός έδρας αναμετρήσεις της εκτός συνόρων, ως μέτρο πρόληψης για τον κορονοϊό, αρχής γενομένης από το ματς με τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο την Παρασκευή (13/3).

Ο γκανρτ της Αρμάνι, Νεμάνια Νέντοβιτς, δεν άφησε ασχολίαστη αυτή την απόφαση της διοργανώτριας αρχής και τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα social media, χαρακτηρίζοντας την “αστεία”. “Λοιπόν, θα ταξιδεύουμε σε όλη την Ευρώπη για ένα μήνα χωρίς λόγο; Συγγνώμη, αλλά πρέπει να είναι αστείο” έγραψε χαρακτηριστικά ο Νέντοβιτς.

