Μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και την ήττα από την ομάδα του Γιώργου Βόβορα, η Ζαλγκίρις δίνει δεύτερο σερί ματς στην έδρα της κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.

Οι Λιθουανοί “καίγονται” πλέον για τη νίκη και φαίνεται ότι είναι έτοιμοι για… πόλεμο στο παρκέ, αν κρίνει κανείς και από τις νέες της εμφανίσεις. Κι αυτό γιατί οι παίκτες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους φορούν μία νέα φανέλα που θυμίζει περισσότερο στρατιωτική περιβολή, παρά αγωνιστική στολή.

The camo gear is in and the fellas are all ready for a @EuroLeague battle against @kkcrvenazvezda! ⚔️ pic.twitter.com/6SW4Xl7A53

November 21, 2019