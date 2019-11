Euroleague: Στη Ζαλγκίρις του Γιασικεβίτσιους ο Κέι Σι Ρίβερς!

Ένας τραυματισμός στον ώμο οδήγησε στην αποχώρηση του Κέι Σι Ρίβερς από τον Παναθηναϊκό πριν δύο χρόνια, αλλά και την… υποβάθμισή του σε Ερυθρό Αστέρα και Ρεάλ Μπέτις στο διάστημα αυτό.

Στη φετινή σεζόν του στην Ισπανία όμως, ο Αμερικανός έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση, με 10,1 πόντους, 2,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ ανά ματς, γεγονός που θα τον επαναφέρει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με έγκυρες πηγές από τη Λιθουανία, η Ζαλγκίρις Κάουνας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, εκμεταλλεύτηκε τη σχετική οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του και θα τον αποκτήσει ως ελεύθερο μέχρι το τέλος της σεζόν.

KC Rivers to Zalgiris deal is done, sources confirmed. https://t.co/wInnWHoR6M

