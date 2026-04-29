Euroleague: Τα αποτελέσματα στα πρώτα ματς και το πρόγραμμα στη συνέχεια των πλέι οφ

Μετά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτσε, ήταν η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να πάρει τη νίκη στο πρώτο ματς των πλέι οφ της Euroleague και να κάνει με τη σειρά της το πρώτο “βήμα” για την πρόκριση στο Final 4.

Η Ρεάλ Μαδρίτης “λύγισε” με 86-82 τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη και έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε μία ημέρα νωρίτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” ήταν έτσι, η μοναδική ομάδα που έφθασε σε μπρέικ στα πρώτα ματς, αφού στα άλλα τρία “ζευγάρια” η έδρα “μίλησε” και χάρισε τη νίκη στους γηπεδούχους.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα στα πλέι οφ

Ολυμπιακός – Μονακό 1-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 30/4 21:00

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 5/5 20:45

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 0-1

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 30/4 21:45

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 6/5 21:15

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-0

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 30/4 20:45

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 6/5 20:00

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1-0

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 1/5 21:45

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 5/5 19:00

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί