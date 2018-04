Euroleague: Τα ζευγάρια του Final Four του Βελιγραδίου

Ζάλγκιρις Κάουνας και Φενέρμπαχτσε ήταν οι δυο ομάδες που πήραν πρώτες χρονικά την πρόκριση για το Final Four του Βελιγραδίου, που θα διεξαχθεί 18-20 Μαΐου. Τόσο οι Λιθουανοί, όσο και οι Τούρκοι προκρίθηκαν επί των Ολυμπιακού και Μπασκόνια -αντίστοιχα- με σκορ 3-1.

Μία μέρα αργότερα (27/04) έγιναν γνωστές και οι άλλες δυο ομάδες που θα κάνουν το ταξίδι για το Βελιγράδι. Με το ίδιο σκορ (3-1), ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης έκαναν στην… άκρη Χίμκι και Παναθηναϊκό -αντίστοιχα- και θα βρεθούν στο Final Four.

Άξιο αναφοράς, πως οι Δημήτρης Ιτούδης και Κώστας Σλούκας θα είναι οι μοναδικοί Έλληνες που θα βρεθούν στο Βελιγράδι.

ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ρεάλ Μαδρίτης

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

The Final Four is set!#F4GLORY pic.twitter.com/GsAXoLdwEd

— EuroLeague (@EuroLeague) April 27, 2018