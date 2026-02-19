Europa League: Η Γκενκ με ασίστ Καρέτσα νίκησε την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, η Νότιγχαμ διέλυσε τη Φενερμπαχτσέ στην Τουρκία

Η Γκενκ με πρωταγωνιστή τον Καρέτσα κέρδισε 3-1 στην Κροατία την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στα πλέι οφ του Europa League και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στους 16 της διοργάνωσης.

Ο Καρέτσας έκανε την ασίστ στο πρώτο γκολ της Γκενκ επί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο 15′ και με τρομερή κούρσα ξεκίνησε το 2-0 της βελγικής ομάδας (21′) στο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League. Οι Κροάτες μείωσαν με τον Μπέλιο στο 44′ και ο Ελ Ουάχντι στο 90′ «έγραψε» το τελικό 3-1 στην έδρα της Ντινάμο.

Η Νοτιγχάμ Φόρεστ κέρδισε 3-0 στην έδρα της Φενερμπαχτσέ και έχει στο τσεπάκι της το εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Ο Μουρίγιου άνοιξε το σκορ στο 21′ και ο Ιγκόρ Ζεσούς στο 43′ έκανε το 2-0 για την αγγλική ομάδα.

Ο Γκιμπς Γουάιτ στο 50′ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στην Κωνσταντινούπολη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου «καθάρισε» την πρόκριση της Νότιγχαμ.

Τα αποτελέσματα του Europa League

Μπραν – Μπολόνια 0-1

Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Γκενκ 1-3

ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2

Φενερμπαχτσέ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3