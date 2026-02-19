ΠΑΟΚ – Θέλτα 1-2: Πέρασαν οι Ισπανοί από την Τούμπα αλλά ο Γερεμέγεφ άφησε ελπίδες στο «δικέφαλο»

Ο ελλιπής ΠΑΟΚ εμφανίστηκε χωρίς φαντασία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τη Θέλτα στην Τούμπα, έβγαλε αντίδραση στην επανάληψη αλλά ηττήθηκε με 2-1 και είδε τις ελπίδες του για πρόκριση στους “16” του Europa League να ελαχιστοποιούνται, ενόψει και της ρεβάνς στην Ισπανία. Το γκολ του Γερεμέγεφ κράτησε ζωντανές τις ελπίδες των Θεσσαλονικέων.

Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε στη διάθεσή του -για διαφορετικούς λόγους- τους Μεϊτέ, Πέλκα, Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκη, ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να βρεθεί στον πάγκο της ομάδας, αφού ήταν τιμωρημένος (πρώτος προπονητής ανέλαβε ο Τζιανπάολο Καστορίνα).

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς, αλλά η Θέλτα ξεπέρασε αυτή την πίεση που της άσκησαν οι Θεσσαλονικείς και κυκλοφόρησε την μπάλα, με σκοπό να “χτίσει” μια καλή επίθεση. Στο 13′ οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το γκολ, αλλά ο Τσιφτσής κατέβασε… ρολά! Πρώτα ο τερματοφύλακας του “δικεφάλου” σταμάτησε τον Σβέντμπεργκ στο σουτ που έκανε από θέση δεξιά, ενώ στη συνέχεια η μπάλα έπεσε ξανά στα πόδια του επιθετικού της Θέλτα, όμως ο Τσιφτσής ήταν και πάλι εκεί και έδιωξε -εξ επαφής- με το ένα χέρι.

Δυο λεπτά μετά, ο Μινγκέθα βρήκε χώρο από αριστερά, έτρεξε με τη μπάλα και εντός περιοχής σούταρε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε αδυναμία να βγει ορθολογικά στην επίθεση, τη στιγμή που η Θέλτα απέκτησε την κατοχή της μπάλας. Οι γηπεδούχοι πίεσαν όμως ψηλά και δεν επέτρεψαν στους Ισπανούς να φτιάξουν άλλη καλή επιθετική προσπάθεια για αρκετά λεπτά.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να γίνει απειλητικός αλλά είχε μόνο ένα σουτ του Ζίβκοβιτς που βρήκε στα σώματα (33′). Στη φάση, μάλιστα, υπήρξαν φωνές για χέρι και πέναλτι, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάτι. Η υπεροχή της Θέλτα δεν άργησε να φέρει το 0-1. Οι Ισπανοί δυσκόλεψαν την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ στο 34′, από τρομερό τακουνάκι του Ρομάν η μπάλα έφτασε στον Ιάγκο Άσπας, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα του “δικεφάλου” και αριστερό πλασέ, εκτέλεσε τον Τσιφτσή.

Η Θέλτα έριξε το ρυθμό του αγώνα και στο 43′ “χτύπησε” ξανά. Μετά από ένα ακόμη καταπληκτικό transition των Ισπανών, ο Σβέντμπεργκ “έσπασε” την μπάλα στον Άσπας, αυτός του τη γύρισε με τη μία και ο Σουηδός με άψογη προβολή “εκτέλεσε” τον Τσιφτσή για το 0-2. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν ένα ακόμα γκολ, που όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ του Σβέντμπεργκ, στην αρχή της φάσης.

Με την έναρξη της επανάληψης, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεσή του και έψαξε το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο ματς. Μετά από σέντρα του Τέιλορ στο 62′, ο Γερεμέγεφ έπιασε αδύναμη σκαστή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, η μπάλα βρήκε και λίγο στον Ζίβκοβιτς και έφτασε με ευκολία στα χέρια του Ράντου.

Η Θελτα προχώρησε άμεσα σε τέσσερις αλλαγές, για να ανταποκριθεί στην πίεση του ΠΑΟΚ, με το “δικέφαλο του Βορρά” να κάνει και αυτός τρεις αλλαγές (Χατσίδης, Μπάμπα και Μιχαηλίδης μπήκαν στις θέσεις των Βολιάκο, Καμαρά και Τέιλορ). Οι Ισπανοί αμύνθηκαν στο 1/3 του γηπέδου και έψαξαν για κάποιες αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές, ο Γιουτγκλά σκόραρε από κοντά (75′), αλλά το τέρμα του δεν θα μετρήσει, αφού το έκανε από θέση οφσάιντ.

Η πίεση του ΠΑΟΚ έφερε τελικά αποτέλεσμα στο 77′. Ο Ζίβκοβιτς έβγαλε τρομερή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της Θέλτα, ο Γερεμέγεφ έκανε φανταστικό τελείωμα στην κίνηση και εκτέλεσε τον αντίπαλο πορτιέρε για το 1-2. Ο “δικέφαλος” πίεσε για την ισοφάριση, με τον τσιφτσή να “καθαρίζει” τις προσπάθειες που πήγαν στην εστία του. Στο 90′ ο Ζίβκοβιτς σούταρε εκτός μεγάλης περιοχής και έστειλε την μπάλα να περάσει δίπλα από το δοκάρι των Ισπανών, στην τελευταία φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Κρούζλιακ (Σλοβακία)

Βοηθοί: Χάντσο (Σλοβακία), Πόνζορ (Σλοβακία)

Τέταρτος: Οσένας (Σλοβακία)

VAR: Μάλεκ (Πολωνία), Λάσικ (Πολωνία)