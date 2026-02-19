Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Η μεγάλη βραδιά του Τετέι στο ΟΑΚΑ δεν έφερε τη νίκη για το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός λίγο έλειψε να φέρει ένα “μεγάλο” ευρωπαϊκό αποτέλεσμα! Με τον Ανδρέα Τετέι να “χτυπάει” δυο φορές την αντίπαλη άμυνα, το “τριφύλλι” άγγιξε τη νίκη κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, αλλά το ΟΑΚΑ “πάγωσε” στο 80′ από το γκολ του Λάντρα για το 2-2. Η πρόκρισης για τους “16” του Europa League θα κριθεί στη ρεβάνς της Τσεχίας, σε μια εβδομάδα.

Δείτε το live του αγώνα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναμέτρηση…

Ο Παναθηναϊκός έδειξε διάθεση να κρατήσει μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα και να επιτεθεί, αλλά η Βικτόρια Πλζεν ήταν αυτή που πλησίασε πρώτη τα αντίπαλα καρέ, με το σουτ του Σουαρέ στο 6′ και την προβολή του Χροσόβσκι στο επόμενο λεπτό. Το “τριφύλλι” επιτέθηκε κυρίως από την αριστερή πτέρυγα, αλλά ένα λάθος του Παντοβιτς στο 11′ έφερε το 0-1. Η ομάδα της Τσεχίας βγήκε στην επίθεση, ο Λαφόν έκανε την επέμβαση στο σουτ του Λαβάλ, όμως η μπάλα έμεινε “ζωντανή”, ο Τσερβ έστρωσε στον Βισίνσκι, ο οποίος σούταρε δυνατά και νίκησε τον Γάλλο τερματοφύλακα για το 0-1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αναπτυχθεί από τον άξονα αλλά και τις πτέρυγες, αλλά η Βικτόρια Πλζεν έκλεισε καλά τους διαδρόμους προς την εστία της. Στο 31′ όμως το “τριφύλλι” έφτασε στην ισοφάριση (1-1) με ένα σεντερφορίσιο γκολ από τον Ανδρέα Τετέι. Ο Έλληνας διεθνής έκανε ιδανική κίνηση και άλμα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα -με κεφαλιά- έπειτα από την εξίσου καλή μπαλιά του Κυριακόπουλου, βάζοντας το πρώτο του ευρωπαϊκό γκολ με την πράσινη φανέλα. Η τελευταία καλή φάση του πρώτου 45λεπτου ανήκε στους φιλοξενούμενους, με το σουτ του Πάνος να πηγαίνει στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Λαφόν.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε επιθετικά στην επανάληψη και στο 51′ έχασε τεράστια ευκαιρία για να σκοράρει και να πάρει το προβάδισμα. Ο Ίνγκασον έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και βρήκε τέλεια μέσα στην περιοχή τον Τετέι, ο Έλληνας επιθετικός δοκίμασε να νικήσει για δεύτερη φορά τον αντίπαλο πορτιέρε με κεφαλιά, όμως ο Βίγκελε έδιωξε με το πόδι του. Τέσσερα λεπτά μετά, ο Λαφόν έκανε κρίσιμη επέμβαση, σε σουτ του Μέμπιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά.

Η βραδιά όμως ήταν του Ανδρέα Τετέι! Ο Έλληνας επιθετικός έκανε καταπληκτική ατομική ενέργεια στο 61′, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και εκτέλεσε άψογα τον τερματοφύλακα της Βικτόρια Πλζεν από πλάγια θέση, ολοκληρώνοντας την ανατροπή του Παναθηναϊκού, για το 2-1.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε να ελέγχει το ματς, παρά την πίεση της Πλζεν. Στο 80′ όμως το “τριφύλλι” δέχθηκε ένα σοκ. Ο Λάντρα βρήκε λίγο χώρο έξω από την περιοχή των “πρασίνων” και εξαπέλυσε ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Λαφόν εκτοξεύθηκε βρήκε την μπάλα όμως δεν κατάφερε να την διώξει και αυτή κατέληξε στα δίχτυα για το 2-2.

Στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα (90′), ο Σφιντέρσκι έβγαλε κάθετη για τον Μπακασέτα, αλλά το πλασέ του αρχηγού του Παναθηναϊκού -λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση δεξιά- έστειλε την μπάλα αρκετά άουτ.

Διαιτητής: Νικ Γουόλς (Σκωτία)

Βοηθοί: Κόνορ, ΜακΦάρλεϊν

4ος: Ρόμπερτσον

VAR: Ντάλας, Κλάνσι