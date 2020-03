Η UEFA αποφάσισε την αναβολή των αναμετρήσεων Ίντερ-Χετάφε και Σεβίλλη-Ρόμα για τη φάση των “16” του Europa League, μετά από έκτακτη σύσκεψη. Κανονικά θα διεξαχθούν όλες οι υπόλοιπες αναμετρήσεις.

Τα παρελκόμενα της εξάπλωσης του κορονοϊού στην Ευρώπη οδήγησαν την UEFA στην αναβολή δύο αναμετρήσεων για τη φάση των “16” του Europa League, μετά από έκτακτη σύσκεψη το μεσημέρι της Τετάρτης (11/3).

Συγκεκριμένα μετά την άρνηση της Χετάφε να ταξιδέψει στο Μιλάνο για το ματς με την Ίντερ, αλλά και την αδυναμία της Ρόμα να μεταβεί στην Ισπανία για το ματς με τη Σεβίλλη, καθώς υπάρχει απαγόρευση προσγείωσης στα αεροπλάνα από Ιταλία στην ιβηρική χώρα, οι δύο αυτές αναμετρήσεις αναβλήθηκαν.

Υπήρχαν μάλιστα σκέψεις για αναβολή ολόκληρης της αγωνιστικής του Europa League, αλλά τελικά το μέτρο αυτό δεν υιοθετήθηκε.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.



🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸