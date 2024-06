Εβάν Φουρνιέ κατά FIBA: «Τεστ ουσιών στις 05:55 το ξημέρωμα, δείξτε περισσότερο σεβασμό στους αθλητές σας»

Ο Εβάν Φουρνιέ άσκησε κριτική στη FIBA, απαιτώντας να υπάρχει μεγαλύτερος σεβασμός στους αθλητές.

Ο Εβάν Φουρνιέ βρίσκεται στη Γαλλία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής ομάδας μπάσκετ της χώρας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, που θα γίνουν στο Παρίσι.

Ο 31χρονος διεθνής σούτινγκ γκαρντ -ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη μετεγγραφική λίστα του Ολυμπιακού- υποβλήθηκε σε τεστ ουσιών τα ξημερώματα του Σαββάτου (29.06.2024), γεγονός που τον έκανε έξαλλο. Με ανάρτησή του στο twitter, ο Εβάν Φουρνιέ απαίτησε περισσότερο σεβασμό στους αθλητές από την FIBA!

5:55am drug testing today. During the hardest week of training camp. Show more respect to your athletes @FIBA