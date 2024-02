Φερεντσβάρος – Ολυμπιακός: Χαμός έξω από το ξενοδοχείο των Πειραιωτών από Ούγγρους οπαδούς

Οι οπαδοί της Φερεντσβάρος θέλησαν να κάνουν δύσκολη τη ζωή των παικτών του Ολυμπιακού, πριν το παιχνίδι των δύο ομάδων στη Βουδαπέστη που θα κρίνει την πρόκριση στους “16” του Conference League.

Οι οπαδοί της Φερεντσβάρος έστησαν ένα… πάρτι με πυροτεχνήματα έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού τα ξημερώματα.

Γύρω στις 3 το πρωί, οι φίλοι της ουγγρικής ομάδας έκαναν χαμό έξω από το ξενοδοχείο που μένει η ερυθρόλευκη αποστολή με μοναδικό στόχο να κρατήσουν ξύπνιους τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ και να μην τους αφήσουν να ξεκουραστούν.

22.02.2024, Ferencvaros🇭🇺 good morning to Olympiakos🇬🇷 players at 03.00 am