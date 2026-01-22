Αθλητικά

Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός live για την 7η αγωνιστική του Europa League

Να εξασφαλίσουν την πρόκριση θέλουν οι πράσινοι στην Ουγγαρία
Ο Ίνγκασον
Europa League
7η αγωνιστική
1 - 0
2ο ημίχρονο
Ο Ίνγκασον διαμαρτύρεται στον διαιτητή του αγώνα/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική του Europa League και θα ψάξει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

23:18 | 22.01.2026
62'
Γκολ για τη Φερεντσβάρος με τον Γιουσούφ
23:16 | 22.01.2026
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν, αφού ο διαιτητής δεν πήγε στο onfield για να δει τη φαση
23:15 | 22.01.2026
61'
Πέναλτι για τη Φερεντσβάρος
23:13 | 22.01.2026
58'
Τσεκάρετε μία φάση για πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων για χέρι του Πάλμερ - Μπράουν
23:11 | 22.01.2026
56'
Ο Γκροφ κρατάει ξανά το μηδέν στην άμυνα της Φερεντσβάρος

Ο Καλάμπρια έκανε τη σέντρα ο Κυριακόπουλος πήρε την κεφαλιά και ο τερματοφύλακς των γηπεδούχων έπεσε στη γωνία και απέκρουσε την μπάλα

23:06 | 22.01.2026
54'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πάλμερ - Μπράουν σούταρε με το αριστερό έξω από την περιοχή με τον Γκροφ να πετάγεται εντυπωσιακά και να διώχνει σε κόρνερ

23:05 | 22.01.2026
50'
Ο Μπακασέτας σούταρε από πολύ μακριά με την μπάλα να περνάει αρκετά μέτρα πάνω από την εστία
23:02 | 22.01.2026
49'
Οι Ούγγροι εκτέλεσαν δύο διαδοχικά κόρνερ με την άμυνα του Παναθηναϊκού να ανταποκρίνεται σωστα
23:01 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:48 | 22.01.2026
22:46 | 22.01.2026
22:45 | 22.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, χωρίς έξτρα χρόνο καθυστερήσεων
22:43 | 22.01.2026
22:39 | 22.01.2026
22:36 | 22.01.2026
39'
Ο Ίνγκασον έσωσε το «τριφύλλι»

Ο Λέβι πήγε να σουτάρει από καλό σημείο μέσα στην περιοχή με τον Ισλανδό να πετάγεται και να διώχνει σε κόρνερ

22:32 | 22.01.2026
36'
Πρώτη καλή στιγμή για τους Ούγγρους

Ο Λέβι σούταρε από τα 25 μέτρα με το αριστερό με την μπάλα να περνάει αρκετά άουτ, ήλεγχε ο Λαφόντ

22:29 | 22.01.2026
32'
Ακόμα μία ευκαιρία για τους πράσινους

Ο Μπακασέτας εκτέλεσε ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο Σφιντέρσκι πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα κατέληξε μακριά από την εστία των Ούγγρων

22:27 | 22.01.2026
28'
Καλή στιγμή για τους πράσινους

Ο Μπακασέτας έβγαλε τρομερή πάσα στον Πελίστρι, που δεν έκανε καλό κοντρόλ και άνοιξε την μπάλα, με αποτέλεσμα να τον προλαβαίνει ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πολύ καλύτερο ο Ουρουγουανός στη φάση

22:26 | 22.01.2026
22:23 | 22.01.2026
26'
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ σωστά στημένος στο γήπεδο και οι Ούγγροι δεν έχουν καταφέρει να βρουν τρόπο να απειλήσουν

Ο Μπενίτεθ στοχεύει να χτυπήσει στην αντεπίθεση, όπως θα μπορούσε να γίνει στο 11' με τη φάση του Πελίστρι

22:19 | 22.01.2026
22'
Οι πράσινοι κέρδισαν δύο απανωτά κόρνερ, όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν απειλή στην εστία της Φερεντσβάρος
22:12 | 22.01.2026
22:09 | 22.01.2026
11'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Πελίστρι έκανε τρομερή προσπάθεια και ενέργεια για να μείνει μόνος απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια

22:08 | 22.01.2026
22:07 | 22.01.2026
8'
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού

Οι δύο ομάδες ψάχνουν τρόπο να γίνουν απειλητικές, με τους Ούγγρους να έχουν τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας

22:06 | 22.01.2026
Η συνομιλία του Μπενίτεθ με τον Κίν
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
22:03 | 22.01.2026
Ο Μπακασέτας έχει ρόλο οκταριού στο παιχνίδι και ο Σάντσες είναι πιο προωθημένος στην αριστερή πλευρά
22:00 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι
21:59 | 22.01.2026
Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε μία σύντομη συνομιλία με τον Ρόμπι Κιν που γνωρίζονται από την κοινή τους πορεία στη Λίβερπουλ
21:56 | 22.01.2026
Τη μαύρη εμφάνιση φοράει ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρια
21:54 | 22.01.2026
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:52 | 22.01.2026
Το κρύο είναι πολύ έντονο στη Βουδαπέστη με τις θερμοκρασίες να είναι υπό του μηδενός
21:52 | 22.01.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τους Ούγγρους είναι οι Σέτσι, Τοθ, Ότβος, Γκρούμπερ, Γκόλικ, Λακάτος, Μανταράζ, Ζοσέφ, Λίσζτες, Νάγκι
21:51 | 22.01.2026
Στον πάγκο θα βρίσκονται για τον Παναθηναϊκό είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Κάτρης, Κώτσιρας, Σιώπης, Ζαρουρί, Τσέριν, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς
21:47 | 22.01.2026
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην Βουδαπέστη
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στη Βουδαπέστη/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
21:47 | 22.01.2026
Η ενδεκάδα της Φερεντσβάρος

Γκροφ, Σισέ, Ρεμάεκερς, Σάλαϊ, Μακρέτσκις, Λέβι, Ρομαό, Κανισόφσκι, Καντού, Ζακαρίασεν, Γιουσούφ

21:42 | 22.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σάντσες, Μπακασέτας, Πελίστρι, Σβιντέρσκι

21:42 | 22.01.2026

Οι Ούγγροι με 13 βαθμούς είναι εξασφαλισμένοι και κοιτούν την πρώτη οκτάδα. Η ομάδα του Μπενίτεθ με νίκη θα μπορεί να ελπίζει και αυτή για μία θέση στις οκτώ καλύτερες ομάδες

21:42 | 22.01.2026
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται βαθμολογική συγκομιδή για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ της διοργάνωσης
21:42 | 22.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για την 7η αγωνιστική του Europa League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
80
71
71
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Ο «δικέφαλος» εξασφάλισε θέση στα playoffs του Europa League με Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Γιακουμάκη
Σπουδαίο "τρίποντο" για την ομάδα του Λουτσέσκου και πρόκριση στην ενδιάμεση φάση τη διοργάνωσης - Ο δικέφαλος βρίσκεται μια... ανάσα και από την πρώτη οκτάδα της League Phase
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Newsit logo
Newsit logo