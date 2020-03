Η έναρξη της σεζόν στη Formula 1 αναβλήθηκε εκ νέου αφού όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή μετά Γκραν Πρι της Αυστραλίας και της Κίνας, αναβλήθηκαν τόσο του Μπαχρέιν όσο και του Βιτενάμ λόγω του κορονοϊού!

Με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε FIA, γνωστοποίησε πως αναβάλλονται τα Γκραν Πρι του Βιτενάμ και του Μπαχρέιν, με αποτέλεσμα πλέον η έναρξη της σεζόν να μετατίθενται στα τέλη του Μαΐου. Συγκεκριμένα μετά το Γκραν Πρι της Σαγκάης, που είχε αναβληθεί εδώ και μέρες λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, ακολούθησαν αυτά της Αυστραλίας, του Βιετνάμ και του Μπαχρέιν, με το Γκραν Πρι της Ολλανδίας στο Ζάντφορτ, να φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο για να είναι εναρκτήριο της σεζόν.

2020 season now expected to start at end of May



