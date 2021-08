Η φωτιά στην Βαρυμπόμπη και τις γύρω περιοχές κάνει το… γύρο του κόσμου και “ανάγκασε” μέχρι και τον παλαίμαχο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου, Γκάρι Λίνεκερ, να σχολιάσει.

Οι σοκαριστικές εικόνες από τη φωτιά στη Βαρυμπόμπη έχουν… ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και σοκάρουν όλο και περισσότερο κόσμο. Ανάμεσα τους και ο Γκάρι Λίνεκερ.

Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής πόσταρε μια από τις φωτογραφίες του τελευταίου 24ώρου που έχουν γίνει viral -με τη φωτιά να έχει θεριέψει, δίπλα από κατοικημένη περιοχή- και έγραψε για τους αρνητές της κλιματικής αλλαγής και για τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει στον πλανήτη.

«Είμαστε σε ένα χάος. Έχω γνωρίσει πολλούς αρνητές τις κλιματικής αλλαγής. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για αυτούς, το να παραμείνουν αρνητές, αλλά συνεχίζουν να προσπαθούν. Γιατί; Τα επιστημονικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα», ανέφερε στο μήνυμά του.

We’re in a mess. Had plenty of climate change deniers on my case. Getting harder and harder to deny, but still they try. Why? The scientific evidence is indisputable. https://t.co/wKVV6VP0nk