Φώτης Ιωαννίδης: «Υπάρχει προφορική συμφωνία με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας»

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα πρέπει να θεωρείται παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, αφού επιβεβαίωσε και ο ίδιος τη συμφωνία του “τριφυλλιού” με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη μετεγγραφή του.

Μετά το τέλος του αγώνα με τη Σάμσουνσπορ και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στη League Phase του Εuropa League, ο Φώτης Ιωαννίδης αποχαιρέτησε τους οπαδούς του “τριφυλλιού” και στη συνέχεια δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV, ότι ετοιμάζεται για τη μετακίνησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δηλώσεις του Ιωαννίδη

«Να δώσω σε όλους συγχαρητήρια. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια με έναν πολύ καλό αντίπαλο και σήμερα σε μια πιεστική ατμόσφαιρα καταφέραμε να περάσουμε. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε παρά τις ευκαιρίες που έχουμε αλλά θα γίνει στο μέλλον».

Για το αν είχε συνειδητοποιήσει πως ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό: «Στην αρχή δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν. Μετά στο λεωφορείο το κατάλαβα και είχα μια συγκίνηση. Είχα παραπάνω άγχος απ’ όσο συνήθως γιατί ήθελα να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται την ομάδα. Το κάνω πάντα αλλά αυτή τη φορά ήταν, ίσως, η τελευταία μου φορά και το ήθελα λίγο περισσότερο από κάθε φορά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το αν ήθελε να σκοράρει στο τελευταίο του ματς: «Καλύτερα να μην έπαιζα καθόλου αν σκόραρα και δεν περνούσαμε. Όλοι αγαπάμε το σύλλογό μας κι αυτό θέλουν όλα τα παιδιά. Τώρα αν έκανα και τα δύο, ήταν ιδανικά. Δυστυχώς δε σκόραρα αλλά περάσαμε. Αυτό μετράει».

Για το αν έχουν τελειώσει όλα με την Σπόρτινγκ: «Υπάρχει προφορική συμφωνία και μένουν τα τυπικά προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή. Αυτό ξέρω τώρα και θα ενημερωθώ αργότερα κι εγώ για τα περισσότερα. Ευχαριστώ καταρχάς τη διοίκηση που με βοήθησε όλα αυτά τα χρόνια, όλους τους συμπαίκτες που πέρασαν από εδώ γιατί είναι από τους λόγους που έκανα το επόμενο βήμα και κυνηγάω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω κανέναν απ’ αυτούς. Θα παραμείνουν για πάντα στη ζωή μου».

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Μην ξεχάσω τον κόσμο. Με στήριξε από την πρώτη στιγμή, ήταν δίπλα μου. Εγώ κρατάω και ακούω τα θετικά μόνο, έτσι είμαι σαν άνθρωπος και ό,τι άσχημο υπάρχει γύρο μου το απομακρύνω».

Στο τι θα ήθελε να πει στους συμπαίκτες του, στον κόσμο του Παναθηναϊκού και στους συνεργάτες του: «Θα πω λίγα πράγματα αν και θα τοποθετηθώ και αργότερα ξανά, όταν τα πράγματα θα είναι πιο σίγουρα. Κατ’ αρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, που με έχει βοήθησει και με έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Τους συμπαίκτες μου, όλους όσους έχουν περάσει από εδώ. Είναι ένας από τους λόγους που εγώ προσωπικά μπορώ να κάνω το επόμενο βήμα και να κηνυγήσω τα όνειρά μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τους δικούς μου ανθρώπους, την οικογένειά μου, που είναι συνέχεια δίπλα μου, που είναι στην καθημερινότητά μου, Και όλα τα προπονητικά επιτελεία που έχουν περάσει από εδώ, μη μακρηγορήσω, ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι.

Μην ξεχάσω εννοείται τον κόσμο. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μου και με στήριξε. Εγώ κρατάω μόνο τα θετικά από όλο αυτό. Αοό όλη αυτή τη συνεργασία. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος κρατάω όλα τα θετικά και ότι άσχημο υπάρχει γύρω μου το απομακρύνω. Ο κόσμος ήταν δίπλα μου, τον ευχαριστώ και εις το επανιδείν».