Εννέα παίκτες της Μπάγερν Μονάχου βρίσκονται στην κορυφαία 23άδα του Champions League. Στις επιλογές της UEFA δεν βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Η τεχνική επιτροπή της UEFA ανακοίνωσε την κορυφαία 23άδα του φετινού Champions League με την κάτοχο του τίτλου, Μπάγερν Μονάχου να έχει εννέα παρουσίες.

Η… λίστα της UEFA έχει την ηχηρή απουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ενώ απαρτίζεται από παίκτες των ομάδων που βρέθηκαν στο Final 8 της Πορτογαλίας, με μοναδική εξαίρεση, αυτή του Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ

Τερματοφύλακες: Νόιερ (Μπάγερν Μονάχου), Όμπλακ (Ατλέτικο Μαδρίτης), Λοπές (Λυών)

Αμυντικοί: Ντέιβις (Μπάγερν Μονάχου), Κίμιχ (Μπάγερν Μονάχου), Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Ουπαμεκανό (Λειψία), Ανχελίνιο (Λειψία), Αλάμπα (Μπάγερν Μονάχου)

Μέσοι: Τιάγκο Αλκάνταρα (Μπάγερν Μονάχου), Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Αουάρ (Λυών), Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), Σάμπιτσερ (Λειψία), Μαρκίνιος (Παρί Σεν Ζερμέν), Γκόμες (Αταλάντα), Μίλερ (Μπάγερν Μονάχου)

Επιθετικοί: Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου), Λεβαντόφσκι (Μπάγερν Μονάχου), Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Νεϊμάρ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μέσι (Μπαρτσελόνα), Στέρλινγκ (Μάντσεστερ Σίτι)

