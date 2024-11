Φουρνιέ: «Είναι φανταστικά στον Ολυμπιακό»

Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για εντυπώσεις του από τον Ολυμπιακό, με τον Γάλλο να αναφέρει πως είναι φανταστικά μέχρι στιγμής στον σύλλογο, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πως δέχεται καθημερινά την αγάπη από τον κόσμο των «ερυθρόλευκων».

Πιο χαρούμενος δεν θα μπορούσε να είναι ο Εβάν Φουνιέ στον Ολυμπιακό, με τον πρώην NBAερ να πρωταγωνιστεί σε ένα αφιέρωμα της Euroleague, σχετικά με την καθημερινότητα των αθλητών τις ημέρες των αγώνων.

Ο Γάλλος φόργουορντ αφού αποκάλυψε τι κάνει στις λεγόμενες game day, μίλησε και για την εκπληκτική υποδοχή που του επιφύλασσαν οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν έφτασε στην Ελλάδα.

«Έξι εβδομάδες είμαι εδώ και είναι φανταστικά. Η προσαρμογή μου είναι ομαλή.

Η υποδοχή ήταν απίστευτη, δεν το περίμενα. Ένιωσα κατακλυσμένος από συναισθήματα για την αγάπη που ένιωσα εκείνη τη μέρα και από τότε συνεχίζω να βιώνω, για να είμαι ειλικρινής.

