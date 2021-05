Ο Κώστας, ο Θανάσης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστούν σε ένα… μικτό διαφημιστικό τρέιλερ για τη νέα ταινία της σειράς Fast and Furious και των play off του NBA.

“Σε αυτή την οικογένεια παίζεις με ταχύτητα” είναι το χαρακτηριστικό μότο στο πρώτο teaser trailer που έπαιξε ήδη στην αμερικανική τηλεόραση και δείχνει ηθοποιούς της ταινίας σε συνδυασμό με τους τρεις Έλληνες αθλητές.

Το Fast and Furious είναι ένα από τα εμπορικότερα franchise στην ιστορία του Hollywood και η επιλογή των αδερφών Αντετοκούνμπο για την προώθησή του, δείχνει τη… δυναμική τους στο αμερικανικό κοινό.

In this family, you play fast and you play furious.



Especially when the stakes are this high 🏀🏎️



📍 @thefastsaga #ad pic.twitter.com/8R63WdbM6u