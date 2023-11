Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε και πάλι σαν αντίπαλος στο Σαν Αντόνιο, με τους οπαδούς των Σπερς να μην έχουν ξεχάσει την απαίτηση του Αμερικανού σούπερ σταρ για ανταλλαγή, αποδοκιμάζοντας τον. Η επική αντίδραση του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Οι φίλοι των Σπερς δεν έχουν ξεχάσει την απαίτηση του Λέοναρντ για ανταλλαγή και φρόντισαν να του το δείξουν, με τον σπουδαίο Γκρεγκ Πόποβιτς να βγαίνει μπροστά, να παίρνει ένα μικρόφωνο στη διάρκεια του αγώνα και να ζητάει να σταματήσουν οι αποδοκιμασίες επειδή “εμείς δεν είμαστε τέτοιοι τύποι“!

Το κοινό των Σπερς δεν άκουσε ιδιαίτερα τον ιστορικό προπονητή της ομάδας, καθώς οι αποδοκιμασίες έγιναν εντονότερες στη συνέχεια.

Η φοβερή κίνηση του Γκρεγκ Πόποβιτς:

