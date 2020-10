Φοβερός Ιμπραΐμοβιτς: “Εγώ νίκησα τον κορονοϊό αλλά εσείς δεν είστε ο Ζλάταν γι’ αυτό φορέστε μάσκες” (video)

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς νίκησε τον κορονοϊό και φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο για προστατευτεί από την πανδημία.

Ο Σουηδός επιθετικός όχι μόνο βγήκε νικητής από τη μάχη με τον κορονοϊό, αλλά έχει επιστρέφει δριμύτερος στους αγωνιστικούς χώρους, αποτελώντας τον ηγέτη της Μίλαν.

Ο “Ίμπρα” φρόντισε, μάλιστα, να στείλει το δικό του μήνυμα προς τον κόσμο, για να πάρει τις προφυλάξεις του από τον Covid-19 μιας και όπως αναφέρει «δεν είναι όλοι… Ζλάταν» για να νικήσουν τον κορονοϊό.

«Ο κορονοϊός με προκάλεσε και νίκησα. Αλλά εσείς δεν είστε ο Ζλάταν. Μην προκαλείτε τον ιό. Να σκέφτεστε καλά και να τηρείτε τους κανόνες, τις αποστάσεις και να φοράτε μάσκες. Ετσι θα νικήσουμε», ήταν το μήνυμα του Ιμπραΐμοβιτς.

😷 Haz caso a @Ibra_official y ponte la MASCARILLA:



👏 “El #coronavirus me ha retado y le he ganado… pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia”. pic.twitter.com/MvPK6uSUbd