Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2022 με την Γερμανία, αλλά δεν ξεχνάει και τη χώρα καταγωγής του, τη Σιέρα Λεόνε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο Ρούντιγκερ έχει υποσχεθεί ότι θα διαθέσει ολόκληρη την αμοιβή του από τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, σε 11 παιδάκια από τη Σιέρα Λεόνε, που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

Τα συγκεκριμένα παιδιά αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και έχουν δεχθεί bulling για αυτά στο σχολείο τους, ενώ χρειάζονται μία σειρά από εγχειρήσεις και ο Γερμανός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα βοηθήσει για την πραγματοποίησή τους.

