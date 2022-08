Η Μπορούσια Ντόρτμουντ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο παιχνίδι με τη Φράιμπουργκ για τη δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga, αλλά μετά και από μία απίθανη γκέλα του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή και να πάρει τη νίκη με 3-1.

Η Φράιμπουργκ είχε ανοίξει το σκορ από το πρώτο ημίχρονο, με τον Γκρέγκοριτς να σκοράρει στο 35′ και η Ντόρτμουντ έδειχνε να μην μπορεί να “απαντήσει” μέχρι και το 77ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σε εκείνο το σημείο όμως, ο Φλέκεν αποφάσισε να κάνει… δώρο ένα γκολ στους Βεσταφαλούς, αφού τον… τρύπησε ένα μακρινό σουτ του Γκίτενς και χάνοντας την μπάλα μέσα από τα χέρια του, επέτρεψε την ισοφάριση του αγώνα. Η Ντόρτμουντ εκμεταλλεύτηκε έτσι τη… βοήθεια του αντιπάλου της και πέτυχε δύο γκολ στη συνέχεια με Μουκοκό στο 84′ και Βολφ στο 88′, για να κάνει την ανατροπή και 3-1, διπλασιάζοντας τις νίκες στο ξεκίνημα της Bundesliga.

J. Bynoe Gittens gets gets his first Dortmund goal 🥅 ⚽️ pic.twitter.com/1cDgeChmWD