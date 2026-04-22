GBL: Η τελευταία αγωνιστική και η «μάχη» για την 5η θέση και τον υποβιβασμό

Η μεγάλη νίκη του Περιστερίου Betsson με 78-75 επί του Άρη Betsson στο εξ αναβολής παιχνίδι της GBL αύξησε το ενδιαφέρον για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Το Περιστέρι Betsson έμεινε ουσιαστικά “ζωντανό” για την 5η θέση, με τον Άρη Betsson να έχει την ευκαιρία να του την… κλέψει με νίκη την τελευταία αγωνιστική της GBL, κόντρα στον Πανιώνιο, που “καίγεται” από την πλευρά του, για να αποφύγει το υποβιβασμό.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης χρειάζεται το διπλό για να παραμείνει στην κατηγορία, αλλά πλέον καλείται να το διεκδικήσει κόντρα σε έναν Άρη που θα θέλει με τη σειρά του τη νίκη για την 5η θέση της βαθμολογίας.

Η τελευταία αγωνιστική της GBL

Σάββατο 25/4

16:00 Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

18:15 ΠΑΟΚ – Μαρούσι

18:15 Προμηθέας Πάτρας – Ηρακλής

18:15 Άρης Betsson – Πανιώνιος

18:15 Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα

18:15 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Ρεπό: Περιστέρι Betsson

Η κατάταξη της GBL