Όλα τα γκολ χάνονται στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και όσα θεωρούνται σίγουρα. Αυτό επαληθεύτηκε για μια ακόμα φορά από τον Μπεντζίκα Κάσιελ της Tσέμνιτζερ στην εκπνοή της αναμέτρησης με τη Τένις Μπορούσια Μπερλίν, ματς για την 4η κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ο 20χρονος Μπεντζίκα Κάσιελ έκανε μια εντυπωσιακή κούρσα, ξεπέρασε μέχρι και τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας (βγήκε πολλά μέτρα εκτός της περιοχής του) και χωρίς να έχει πίεση, έστειλε την μπάλα στην δεξιά δοκό.

Η Tσέμνιτζερ, πάντως, δεν… πλήρωσε αυτή την απίστευτη χαμένη ευκαιρία, αφού πήρε τη νίκη με 2-1.

⚽😲 In dieser Woche gibt es bei der #Volltreffer-Auswahl einen speziellen Kandidaten: Denn statt in das Tor hat er den Ball genau an den Pfosten gesetzt. Seine Mitstreiter haben da deutlich besser gezielt. @ChemnitzerFC @fccarlzeissjena @1fclokleipzig https://t.co/LFWZ7DkYj1 pic.twitter.com/hxFRmW3Eaz