Παρά την απίστευτη αστοχία του Ντένις Σρέντερ, η Γερμανία κατάφερε να πάρει τη νίκη με 81-79 επί της Λετονίας και να πανηγυρίσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Mundobasket 2023.

Ο Σρέντερ είχε 0/8 τρίποντα και 4/26 σουτ συνολικά (με κάποια κρίσιμα όμως στο τέλος), αλλά τα αδέρφια Βάγκνερ κάλυψαν το κενό του στην επίθεση, για τη Γερμανία, με τον Φρανκ να έχει 16 πόντους και τον Μο να προσθέτει 12 πόντους.

Οι Γερμανοί “λύγισαν” έτσι στο τέλος την εξαιρετική για ένα ακόμη παιχνίδι, Λετονία, η οποία είχε τον Ντέιβις Μπέρτανς με 20 πόντους και 6/12 τρίποντα, αλλά και μοιραίο στο φινάλε. Οι Λετονοί “πάλεψαν” το ματς μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και μάλιστα είχαν το τελευταίο σουτ, με τον Μπέρτανς να αστοχεί σε τρίποντο νίκης, χαρίζοντας την πρόκριση στους Γερμανούς.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 36-34, 62-59, 81-79

DAVIS BERTANS FOR THE WIN… NOT GOOD, GERMANY MOVE ON TO THE SEMI-FINALS. 🤯#FIBAWC pic.twitter.com/mv46svGKYb