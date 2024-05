Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ τρικ στη νίκη της Αλ Νασρ επί της Αλ Γουέχντα του Γιώργου Δώνη

Η Αλ Νασρ έκανε… περίπατο κόντρα στην Αλ Γουέχντα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει χατ τρικ στη νίκη με 6-0 επί της ομάδας του Γιώργου Δώνη στη Σαουδική Αραβία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές στο πρώτο τέταρτο του αγώνα με πλασέ και κεφαλιά, για να βρει και ένα τρίτο γκολ με σουτ στο δεύτερο ημίχρονο και να συμπληρώσει το χατ τρικ του στο Αλ Νασρ – Αλ Γουέχντα.

Δύο ασίστ και ένα γκολ πρόσθεσε ο Σαντιό Μανέ, για ένα εύκολο “τρίποντο” της Αλ Νασρ κόντρα στην ομάδα του Γιώργου Δώνη, που αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και “παλεύει” να ολοκληρώσει τη σεζόν.

Here are all of Cristiano Ronaldo goals tonight. Perfect hatrick ⭐️



pic.twitter.com/jPoVqz57tO