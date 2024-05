Formula 1: Ασταμάτητος Μαξ Φερστάπεν έκανε το 6/6 και πήρε την pole position στο Μαϊάμι

Ο Μαξ Φερστάπεν δείχνει ανίκητος και τη φετινή σεζόν, αφού παρά την εξαιρετική εμφάνιση της Ferrari, κατάφερε να πάρει ο ίδιος μία ακόμη pole position, τερματίζοντας πρώτος με τη Red Bull και στις κατατακτήριες δοκιμές στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μαϊάμι.

Με μία νέα εξαιρετική εμφάνιση, ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 6η pole position του σε 6 φετινά Γκραν Πρι της Forrmula 1 και θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση και στον αγώνα του Μαϊάμι.

Ο δις πρωταθλητής της Formula 1 θα έχει πίσω του, τους Λεκλέρκ και Σάινθ με Ferrari, ενώ στην τέταρτη θέση θα είναι ο ομόσταυλός του στη Red Bull, Σέρχιο Πέρεζ και την πρώτη 5άδα να συμπληρώνει ο Νόρις με τη McLaren.

Ready for race day in Miami 😎



Here’s your #MiamiGP starting grid! 🌴#F1 pic.twitter.com/IGqOI4M2sL