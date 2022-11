Οριστική λήξη… συναγερμού στους Μιλγουόκι Μπακς, με τον τραυματισμό που αποκόμισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ήττα της ομάδας από τους Ατλάντα Χοκς (106-121).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάτησε στο πόδι του Τζέιλεν Τζόνσον των Ατλάντα Χοκς, γύρισε τον αριστερό του αστράγαλό του έπεσε άσχημα στο παρκέ. Μια φάση που “σόκαρε” τους πάντες στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο “Greek Freak” συνέχιζε να αγωνίζεται κανονικά και όπως τελικά αποδείχθηκε, δεν απέκτησε κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαβε κανονικά μέρος στην προπόνηση Μιλγουόκι Μπακς και έτσι αναμένεται να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Καβαλίερς.

Bucks coach Mike Budenholzer just chatted with reporters after today’s practice. I will try to sum up the injury report as succinctly as possible in the next tweet.



Disclaimer: Joe Ingles is obviously out (left ACL surgery), so we did not ask about him.