Οριστικά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα παραταχθούν οι Μιλγουόκι Μπακς στο πέμπτο ματς κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Από την… εξέδρα θα δει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον πέμπτο αγώνα των Μπακς με τους Χοκς για του τελικούς της Ανατολής στο ΝΒΑ.

Ο Έλληνας φόργουορντ τραυματίστηκε στο τέταρτο ματς των δυο ομάδων, που έγινε στην Ατλάντα και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Μπακς, δεν θα αγωνιστεί στο game 5 που θα γίνει στο Μιλγουόκι τα χαράματα της Παρασκευής (02.07.2021 / 03:30 ώρα Ελλάδας). Θυμίζουμε ότι η σειρά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 2-2.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο, με ανάρτησή του στο Twitter, έστειλε το δικό του μήνυμα στον κόσμο των Μπακς, για να στηρίξει την ομάδα.

