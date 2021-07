Παίξει δεν παίξει στο game 5 των Μπακς με τους Χοκς, που θα γίνει στο Μιλγουόκι τα χαράματα της Παρασκευής (02.07.2021 / 03:30 ώρα Ελλάδας), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να στηρίξει τα “Ελάφια” ενόψει του αγώνα στο “Fiserv Forum”.

Οι Μιλγουόκι Μπακς φιλοξενούν τα χαράματα της Παρασκευής τους Ατλάντα Χοκς, στο 5ο ματς των τελικών της Ανατολής του ΝΒΑ, με το σκορ της σειράς να είναι στο 2-2. Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση είναι εξαιρετικά αμφίβολη, μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο γόνατο, στην τελευταία “μάχη” των δυο ομάδων.

Παρόλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει ό,τι μπορεί ώστε οι συμπαίκτες του να πάρουν το προβάδισμα με 3-2 και να βρεθούν ένα βήμα από τους φετινούς τελικούς του NBA. Ο “Greek freak” τιτίβισε λίγες ώρες πριν τον αγώνα των “Ελαφιών” -ενάμισι μήνα μετά την τελευταία του ανάρτηση- ζητώντας τη βοήθεια και τη… φωνή των οπαδών της ομάδας!

“Αυτό είναι το σπίτι μας. Να κάνετε φασαρία απόψε” έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

This is our house! Be loud tonight 🙏🏽