Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η FIBA έκανε ανάρτηση για τη βελτίωση στο σουτ του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, παρότι δεν έχει την καλύτερη φόρμα στο σουτ, με τη FIBA να σημειώνει όμως τη βελτίωση που εμφάνισε στο Προολυμπιακό τουρνουά του ΣΕΦ.

Ειδικά στο παιχνίδι με την Κροατία, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε να έχει δουλέψει πολύ στην εκτέλεσή του, στα σουτ από μέση απόσταση και η FIBA έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.

Η παγκόσμια ομοσπονδία του μπάσκετ, ανέβασε ένα video με τα καλάθια του “Greek Freak” κόντρα στην Κορατία στο Προολυμπιακό τουρνουά και έγραψε: “Ο Γιάννης έχει δουλέψει το νέο σουτ του”.

Giannis has been working on that new jumper 👀 pic.twitter.com/Zp5XChKk9g