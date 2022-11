Το επεισόδιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο των Σίξερς και η σκάλα η οποία στάθηκε η αφορμή για το συμβάν συζητείται ακόμα στο χώρο του NBA, με την ομάδα των Κλίπερς να αναρτά ένα περιπαικτικό βίντεο με 3 σκάλες, στοχεύοντας στο πρόσωπο του Greek Freak.

Οι Κλίπερς βρήκαν την ευκαιρία να ”πειράξουν” τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα βίντεο τρολάρισμα. Η ομάδα του Λος Άντζελες, ανάρτησε στο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο με τρεις σκάλες κάτω από τη μπασκέτα, γράφοντας με χιουμοριστική διάθεση στη λεζάντα «Ωχ, όχι! Τρεις σκάλες!». Μια ανάρτηση που φωτογράφιζε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το επεισόδιο που είχε στο γήπεδο των Σίξερς στη Φιλαδέλφεια.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας σούπερ σταρ έμεινε παραπάνω στο γήπεδο για να εκτελέσει βολές. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως, δεν μπόρεσε να περιορίσει τα νεύρα του, ξεσπώντας σε μια σκάλα που τον εμπόδιζε, δείχνοντας την απογοήτευσή του για το κακό ποσοστό που είχε στις βολές στο παιχνίδι κόντρα στους Σίξερς.

My boi @Giannis_An34 was pissed at how he shot free throws tonight’s losing effort against and the @sixers employees was hatin on him getting some free throw practice in!!!



Is #Giannis wrong for feeling disrespected while interrupting his free throw practice???#milwaukeebucks pic.twitter.com/EFee6c1C85