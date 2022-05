Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα συγκλονιστικό ματς κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς (103-101) στη νίκη και στο 2-1 στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολης στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε double-double στο game 3 των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς, «μετρώντας» 42 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες.

Ο «Greek freak» έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία του NBA που καταγράφει την συγκεκριμένη επίδοση σε αγώνα για τα play off.

Οι άλλοι τρεις που έχουν σημειώσει την ίδια επίδοση με τον «Greek Freak», ήταν ο Κέβιν Ντουράντ (15 Ιουνίου 2021), ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ (1 Ιουνίου 1993) και ο σπουδαίος Τζον Χάβλιτσεκ (3 Aπριλίου 1973).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν απολαυστικός και… διασκεδαστικός, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, μετά από μια ασίστ του στον Τζρου Χόλιντεϊ στην 3η περίοδο, λίκνισε το κορμί του για δευτερόλεπτα, πριν επιστρέψει για να κάνει άμυνα για τους Μπακς.

