Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πλέον πρωταθλητής στο ΝΒΑ με τους Μιλγουόκι Μπακς, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε και MVP των τελικών με τους Φοίνιξ Σανς, τηρώντας ταυτόχρονα την υπόσχεσή του στα «ελάφια» και εκπληρώνοντας όσα είχε προβλέψει για αυτόν ο Κόμπι Μπράιαντ.

Η κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ από τους Μιλγουόκι Μπας σήμαινε παραπάνω από ένα πράγματα για τον ηγέτη των «ελαφιών», Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ ένα χρόνο αφότου υπέγραψε supermax συμβόλαιο με την ομάδα του Μιλγουόκι έκανε πραγματικότητα την υπόσχεση που είχε δώσει για ένα πρωτάθλημα το οποίο εξάλλου τόνισε και στις δηλώσεις του μετά το Game 6, πως το χρωστούσε στο Μιλγουόκι που πίστεψε σε αυτόν.

Πριν από 7 χρόνια μάλιστα και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2014, ο Γιάννης είχε γράψει στο Twitter: «Δεν θα φύγω ποτέ από την ομάδα και την πόλη του Μιλγουόκι, μέχρι να χτίσουμε μια ομάδα επιπέδου πρωταθλητισμού…».

I’ll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team..

Η άλλη προφητεία-πρόκληση που εκπλήρωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτή του αδικοχαμένου θρύλου του ΝΒΑ. Κόμπι Μπράιαντ, που τον είχε προκαλέσει να αναδειχθεί MVP κατακτώντας ταυτόχρονα ένα πρωτάθλημα. «Ο Κόμπι Μπράιαντ πίστευε πως μπορούσα να το πετύχω. Έπρεπε να το κάνω, λοιπόν», ήταν η ατάκα του Έλληνα άσου στη συνέντευξη Τύπου για τα εγκωμιαστικά λόγια που είχε πει ο «Black Mamba».

“Kobe Bryant thinks I can do this… I had to do it.”



Giannis on Kobe challenging him to win MVP back in 2017, and then to win an NBA Championship in 2019. pic.twitter.com/MVXbuuTIah