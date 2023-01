Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι για 3η φορά στην καριέρα του ένας εκ των δύο αρχηγών στο NBA All Star Game. 7η παρουσία για τον «Greek freak» – Ο Λεμπρον Τζέιμς θα βρεθεί απέναντι του, στην 19η παρουσία του στη «γιορτή» του ΝΒΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Λεμπρόν Τζέιμς θα είναι οι δύο αρχηγοί στο All Star Game του NBA για το 2023 που θα διεξαχθεί στο Σολτ Λέικ της Γιούτα στις 19 Φεβρουαρίου.

Για τρίτη φορά στην καριέρα του, ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς θα είναι αρχηγός σε All Star Game (μετά από αυτές του 2019 και 2020), καθώς κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από κάθε άλλον παίκτη της Ανατολής, κάτι που σημαίνει πως θα επιλέξει τους συμπαίκτες του και φέτος.

The 2023 #NBAAllStar Team Captains!#TeamLeBron#TeamGiannis



TNT will air the 2023 NBA All-Star Draft as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/uVrcB2h1Am