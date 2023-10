Ένας αγώνας που οι περισσότεροι φίλοι του ΝΒΑ περιμένουν να παρακολουθήσουν. Οριστικοποιήθηκε το ματς που θα δούμε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι για πρώτη φορά συμπαίκτης με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ. Στους Μιλγουόκι Μπακς.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ θα πραγματοποιήσουν τα ξημερώματα της ερχόμενης Δευτέρας (16.10) το ντεμπούτο τους με τους Μιλγουόκι Μπακς, στη φετινή preseason του ΝΒΑ.

Μάλιστα, το πολυαναμενόμενο δίδιμο θα τεθεί αντιμέτωπο με τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λεμπρόν Τζέιμς, κάτι που δίνει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στα παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής στην preseason του ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς -παίζοντας χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντέιμιαν Λίλαρντ- επικράτησαν εντός έδρας των Σικάγο Μπουλς (105-102), αλλά ηττήθηκαν εκτός έδρας από τους Μέμφις Γκρίζλις (108-102).

Giannis and Dame will make their debut together Sunday vs. the Lakers



It’s finally Freak Time



(via NBA Today) pic.twitter.com/QOf3Oct19M