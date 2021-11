Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετέτρεψε τους Μιλγουόκι Μπακς από μία από τις χειρότερες ομάδες του NBA, σε πρωταθλητές της σεζόν 2020-21, μέσα σε 8 χρόνια παρουσίας στα “ελάφια”.

Ο MVP των περσινών τελικών θυμήθηκε λοιπόν, τα πρώτα χρόνια του στο Μιλγουόκι, με την ομάδα του να χάνει συνεχώς και αποκάλυψε στο “The Athletic”, τη νοοτροπία του εκείνη την περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αντετοκούνμπο τόνισε τα εξής: «Τα δύο πρώτα χρόνια, όταν αρχίσαμε να χάνουμε, έλεγα “γ@μησε τα”, συγνώμη για το υβριστικό, μην το βάλεις – οπότε έλεγα “μ@μ@σ@ αυτή τη μ@λ@κι@, δεν θα συνεχίσουμε να χάνουμε”. Και έβαλα τόσο βάρος στο κορμί μου για να κερδίσουμε το ματς Νο13. Ποιος θα το θυμάται αυτό; Εσύ δεν θα το θυμάσαι».

