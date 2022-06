Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά από το ταξίδι του στο Λας Βέγκας, επέστρεψε στην Ελλάδα, με τον Greek Freak να προπονείται εντατικά μαζί με τον αδελφό του Άλεξ στο ΣΕΦ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Δεν σταματάει η προπόνηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak συνεχίζει να επιβεβαιώνει την δίψα του και τη συνέπεια που τρέφει για το μπάσκετ με αποτέλεσμα να περνάει χρόνο από τις καλοκαιρινές του διακοπές στο ΣΕΦ, προκειμένου να προπονηθεί και να εμφανιστεί ακόμα καλύτερος τη νέα χρονιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην ανάρτηση του στα social media, απεικονίζεται με σορτσάκι της Εθνικής Ελλάδας, κάτι που ίσως είναι και ένα σημάδι θετικών εξελίξεων, όσον αφορά τη συμμετοχή του Eurobasket.

Great session with the little bro @alex_ante34 pic.twitter.com/CxcE6SVsYI