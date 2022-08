Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραχώρησε συνέντευξη σε αμερικανικό δίκτυο, και μιλώντας για το μέλλον του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να παίξει στους Σικάγο Μπουλς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη έριξε την ”βόμβα” για το μέλλον του. Ο Greek Freak ρωτήθηκε αν θα αγωνιζόταν στους Μπουλς, μισητό εχθρό των Μιλγουόκι Μπακς, με την απάντηση του να κρύβει ερωτηματικά.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο

“Πιστεύω πως όποιον και αν κάνετε αυτή την ερώτηση σε όποιον παίζει μπάσκετ και πει όχι θα ήταν ψεύτης. Είναι μία ομάδα που έχει κατακτήσει πολλά πρωταθλήματα, μια ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί ένας από τους καλύτερους αν όχι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών.

Δε χρειάζεται σκέψη, σε όλους θα άρεσε να παίξουν για το Σικάγο. Εν κατακλείδι ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Μπορεί να παίξω για το Σικάγο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι αφοσιωμένος στους Μπακς”.

