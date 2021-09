Η νέα σεζόν στο ΝΒΑ πλησιάζει και η “λαμπερή” μπασκετική Λίγκα… αναπολεί τις καλύτερες στιγμές της περασμένης, με τον πρωταθλητή, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να ξεχωρίζει.

Το ΝΒΑ θυμήθηκε -μέσω twitter- τις 100 καλύτερες φάσεις της περασμένης χρονιάς, που βρήκε πρωταθλητές τους Μιλγουόκι Μπακς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε την… τιμητική του, καθώς βρέθηκε στο Νο3 και στο Νο1 της λίστας, με τις δύο φάσεις που σε μεγάλο βαθμό έκριναν τη σειρά των τελικών με το Φοίνιξ.

Η απίστευτη τάπα του “Greek freak” στον ΝτιΑντρέ Εϊτον, που ουσιαστικά «σφράγισε» τη νίκη των Μπακς στο τέταρτο παιχνίδι των τελικών του ΝΒΑ, βρέθηκε στο Νο3 της σχετικής λίστας.

Στην κορυφή, βρέθηκε το κλέψιμο του Τζρου Χόλιντεϊ στον Ντέβιν Μπούκερ με το… βροντερό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο που ακολούθησε, στο φινάλε του 5ου αγώνα της σειράς των τελικών.

🔥 TOP 100 PLAYS of 2020-21 🔥 “WHAT A BLOCK FOR GIANNIS!” @Giannis_An34 protects the rim and the @Bucks lead in Game 4 of the NBA Finals! pic.twitter.com/yncnKsJUui

THE No. 1 PLAY OF THE SEASON…@Jrue_Holiday11 rips it away and @Giannis_An34 throws down the exclamation point in G5 of the NBA Finals! pic.twitter.com/9UQ6F07je2