Η Ομοσπονδίας της Εθνικής Νιγηρίας, με νέα παρέμβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανασκεύασε τις τελευταίες αναρτήσεις της που ειρωνευόταν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Νιγηρίας μέσω του λογαριασμού τους στα social media, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις, με αναρτήσεις που ειρωνευόταν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με αφορμή μια φωτογραφία που ανέβασε ο ίδιος στο λογαριασμό του και απεικονιζόταν μαζί με τα αδέλφια φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι απαντήσεις των Νιγηριανών προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις, με την Ομοσπονδία να επανέρχεται μέσω tweet, αναφέροντας ότι ”έκαναν πλάκα”, προσθέτοντας ότι πάντα ”θα αγαπάνε τον Γιάννη”.

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️



We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM