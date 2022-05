Το πρώτο ποστάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media, μια ημέρα μετά των αποκλεισμό των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μπόστον Σέλτικς, σε game 7.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσε να φτάσει στο «όνειρο» του repeat, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό από τους Μπόστον Σέλτικς, στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χρησιμοποιώντας τα social media, ο «Greek freak» ευχαρίστησε τους οπαδούς των Μπακς, για τη στήριξη που έδωσαν στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής χρονιάς.

«Θα επιστρέψουμε! Σας ευχαριστώ για την υπέροχη σεζόν», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για διακοπές.

We’ll be back Milwaukee.. Thank you for a great season!! 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/ZKNeW5962N