Γιάννης για Κώστα Αντετοκούνμπο: “Δεν μας… βλέπει καν” (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι για δεύτερη συνεχόμενη φορά ο MVP του NBA, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς στον τίτλο, τον οποίο και κατέκτησαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Κώστα Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους.

Ο προτελευταίος αδερφός της οικογένειας Αντετοκούνμπο, έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής στον “μαγικό κόσμο” του μπάσκετ, έστω κι αν αγωνίστηκε ελάχιστα στα play off στη “φούσκα” του Ορλάντο.

Το γεγονός δεν απέτρεψε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κι όλη την οικογένεια, να τον υποδεχθούν ως πρωταθλητή στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, με τον “Greek Freak” να μην σταματάει να τον… πειράζει για το γεγονός. Σε ένα βίντεο που έγινε viral μάλιστα, φαίνεται να λέει ότι “δεν μας… βλέπει καν ο πρωταθλητής”.

“He don’t even see us anymore, bro. This guy act differently.”@Giannis_An34 will never stop hyping up Kostas for winning a title 🤣 pic.twitter.com/tdlmHdQFqH