Γιάννης Τσουκαλάς: Με γρονθοκόπησε ο αδερφός του αντιπάλου μου και μετά 60 άτομα μας ποδοπάτησαν

Τις σοκαριστικές στιγμές που βίωσε, όταν μετά την συντριπτική νίκη του επί του Σέρβου αντιπάλου του ο κόσμος μπούκαρε στο ρινγκ και ξυλοκόπησε όποιον έβρισκε μπροστά του περιγράφει στο newsit.gr ο έλληνας kickboxer, Γιάννης Τσουκαλάς.

Ο Έλληνας αθλητής, δέχτηκε επίθεση αρχικά από τον αδελφό του Σέρβου αντιπάλου του που γρονθοκόπησε τον Γιάννη Τσουκαλά στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί και να χαιρετήσει το κοινό, με δεκάδες ανθρώπους να εισβάλλουν στο ρινγκ και να το μετατρέπουν σε πεδίο μάχης.

Ο αθλητής, ανέφερε αρχικά: «Γενικά για εμένα αυτό ήταν ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, ασχολούμαι πολλά χρόνια με τον πρωταθλητισμό δεν το είχα ξαναζήσει. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει. Δεν είναι τσακωμός μεταξύ ομάδων. Να είναι πέντε άτομα με πέντε άτομα, ήταν 50–60 άτομα και μας ποδοπάτησαν».

«Αυτοί όλοι που ήρθαν από την πλευρά του αντιπάλου πρέπει να ήταν γηπεδικοί συνδεσμίτες ας το πούμε έτσι. Και αυτά τα λέω έτσι όπως τα έβλεπα. Εμπειρικά. Εγώ από την αρχή το είχα καταλάβει και τους έβλεπα γιατί ήταν ένα κομμάτι της εξέδρας που ήταν έτσι. Όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν είμαι προκλητικός Και σε αυτήν την στιγμή προσπαθούσα να κρατάω ακόμα περισσότερο low profile», είπε ακόμη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UFIGHT.gr (@ufight.gr)

Ήταν όνειρο ζωής και δεν πανηγύρισα καν

«Ακόμα και όταν βγήκα με την ελληνική σημαία στο ρινγκ την έδωσα μετά κατευθείαν στον προπονητή μου έκανα υπόκλιση σε αυτούς προς τη μεριά τους ταπεινά. Μετά ξεκίνησε ο αγώνας και όταν ουσιαστικά έριξα στο καναβάτσο τον αντίπαλο και ξάπλωσε και ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να αντιδράσει, ακόμα και εκεί δηλαδή δεν πανηγύρισα, γιατί το έβλεπα να έρχεται ούτε έτσι όπως ήθελα πανηγύρισα για μένα αυτό ήταν όλο ένα όνειρο ζωής» είπε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Παρόλα αυτά μου εκόψαν αυτή την χαρά ας πούμε και δεν πανηγύρισα όπως θα ήθελα πήγαινα με σηκώσει κατεβάσαμε του έκανα νόημα έτσι λιγάκι για να μην προκαλέσουμε. Και με το που είδε ο αδερφός του όπως με ενημέρωσαν και μένα είδε τον αδερφό του ότι ήταν κάτω στο έδαφος θόλωσε και μπήκε μέσα βέβαια όλοι ερχόντουσαν», συνέχισε.

Έβλεπα να έρχεται μια ολόκληρη κερκίδα προς το μέρος μας

«Έβλεπα να έρχεται μια ολόκληρη κερκίδα προς το μέρος μας απλά περίμεναν ποιος θα το ξεκίναγε. Ήρθε με γρονθοκόπησε και μετά όλα ήταν πολύ γρήγορα. Υπήρχαν κάποιοι σεκιουριτάδες που προσπάθησαν να τους κόψουν αλλά ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Δηλαδή φαίνεται και στα βίντεο ήταν 60 70 80 άτομα που έμπαιναν συνέχεια Και δεν μπορούσα να καταλάβω και εκείνη τη στιγμή το τι γινόταν. Εγώ εκείνη τη στιγμή απλά περίμενα να τελειώσει. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω 100% είπα OK συμβαίνει και απλά περιμένω να τελειώσει».

Σωτήρια η παρέμβαση της αστυνομίας

«Από τη στιγμή που υπήρχε παρέμβαση της αστυνομίας άλλαξαν τα πάντα κι ήταν πολύ πιο επαγγελματικά. Εκεί είπαμε δόξα τω Θεώ δεν υπάρχει κάποιος άλλος κίνδυνος. Εγώ ένιωσα 2 -3 αστυνομικούς μπορεί να ήταν και οι σεκιουριτάδες να με παίρνουν από το ρινγκ. Μας σηκώνουν, ο ένας με πήρε και τελείως αγκαλιά για να τρέξει πιο γρήγορα να με βγάλει έξω.

Μάλλον όταν έφυγα εγώ αυτοί η ξεκίνησαν να τρέχουν να κρύβονται δεν καταλάβαινα και πολλά. Η αστυνομία ήταν σωστή απέναντι μας, μας προστάτεψε. Να ευχαριστήσω και τον υπουργό αθλητισμού της Σερβίας. Ήρθε και αυτοπροσώπως και μετέπειτα ανέλαβε όλη την διαδικασία και να κινηθεί σωστά και επαγγελματικά και να μην έχουμε κανένα απολύτως θέμα και να γίνουν τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως θέλουμε εμείς και να μην νιώσουμε κανένα κίνδυνο παραπάνω» είπε κλείνοντας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Crna Hronika BiH (@crnahronikabih)

Τι λέει ο αδερφός του μποξέρ για τον ξυλοδαρμό στην Σερβία

Την αγωνία που βίωσαν βλέπωντας όλο το σκηνικό από το σπίτι τους και τον αγαπημένο τους να κινδυνεύει, περιγράφει στο newsit.gr ο αδερφός του Έλληνα αθλητή.

«Πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξανακούσει να συμβαίνει γενικά. Στον αγώνα πήγαν 4-5 άτομα ελληνική αποστολή, 3 άτομα από την Θεσσαλονίκη από την ομάδα του ΠΑΟΚ και ο αδερφός μου με τον προπονητή του από δω από την Αθήνα. Πήγαν για δύο τίτλους. Το event θεωρητικά ήταν προς την μνήμη ενός σέρβου ο οποίος απεβίωσε το τελευταίο διάστημα, είχε αρκετούς αγώνες μέσα στην ημέρα απλά οι δύο τελευταίοι αγώνες που ήταν οι σημαντικοί αγώνες ήταν οι δύο τελευταίο στο έναν που ήταν ο αδερφός μου, είπε αρχικά ο αδερφός του Έλληνα kickboxer», είπε αρχικά.

«Φαίνεται και στο βίντεο ότι ο αδερφός μου δεν έχει προκαλέσει πουθενά. Γιατί εμείς το βλέπαμε από το σπίτι μας σε live μετάδοση online εκείνη τη στιγμή και αφού νικάει στον τρίτο γύρο έχει βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλο του, μπαίνει μέσα ο προπονητής του να τον συγχαρεί και να τον σηκώσει στον αέρα κατευθείαν εκείνη τη στιγμή ο αδερφός μου του λέει “άσε με κάτω να μην προκαλέσουμε κανέναν” γιατί είναι πάρα πολύ σεβαστικός άνθρωπος», τόνισε.

«Και μετά γονατίζει κάτω για να κάνει υπόκλιση στους θεατές να τους πει ευχαριστώ. Αυτός ο όποιος μπαίνει στο ρινγκ πρώτος είναι ο αδερφός του μποξέρ ο οποίος εκνευρίστηκε μάλλον επειδή έχασε ο αδερφός του ο οποίος ρίχνει την πρώτη μπουνιά όταν ο αδερφός μου είναι γονατισμένος και δεν ξέρει τι γίνεται γιατί δεν βλέπει. Για δύο τρία λεπτά βλέπαμε την live μετάδοση να πετιούνται καρέκλες μέσα και μετά χάνουμε επαφή με το τι μπορεί να γίνεται» συνέχισε να περιγράφει ο αδερφός του Γιάννη Τσουκαλά.

«Σχετικά με το πώς βίωσαν το περιστατικό ο αδερφός του έλληνα αθλητή περιγράφει: Ήμασταν 10 άνθρωποι στο σπίτι μου και βλέπαμε τρομαγμένοι τι γινόταν και μετά δεν μπορούσαμε για δύο ώρες να καταλάβουμε τι είχε συμβεί και δύο ώρες μετά καταφέραμε να επικοινωνήσουμε και να μας πουν πως όλα ήταν καλά και να μην ανησυχούμε. Είχαν μπει τουλάχιστον 50 άτομα μέσα στο ρινγκ και τους ποδοπατούσαν.,,, Εκείνη την ώρα δεν ήθελαν να μπλεχτούν τα πράγματα περισσότερο γιατί δεν ήξεραν και ποιος θα μπορούσε να τους περιμένει απέξω. Ο αθλητής που έχασε έκανε μία ανακοίνωση και ζητούσε συγγνώμη αλλά δε φταίει ο ίδιος αθλητής αλλά το προπονητικό τιμ» είπε κλείνοντας.