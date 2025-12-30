Χαμός σε αγώνα kickboxing στην Σερβία: Ο Γιάννης Τσουκαλάς δέχθηκε επίθεση αφού έβγαλε knockdown τον αντίπαλό του

Χάος εκτυλίχθηκε σε αγώνα kickboxing στην πόλη Νόβι Πάζαρ της Σερβίας, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα αθλητή Γιάννη Τσουκαλά, ο οποίος δέχθηκε επίθεση λίγα δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της αναμέτρησής του με τον Σέρβο Βαχίντ Κιτσάρα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης της Σερβίας, η ένταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν μέλη της ομάδας του Κιτσάρα εισέβαλαν στο ρινγκ και στράφηκαν εναντίον του Έλληνα μαχητή. Όπως αναφέρεται, ο αδελφός του Σέρβου αθλητή φέρεται να γρονθοκόπησε τον ΓιάννηΤσουκαλά στο πρόσωπο, τη στιγμή που εκείνος είχε γονατίσει για να προσευχηθεί, προκαλώντας σοκ και αγανάκτηση στο κοινό.

Πολύ γρήγορα η κατάσταση κλιμακώθηκε και ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετατρέποντας το ρινγκ σε πεδίο μάχης.

Οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να συγκρατήσουν τον χαμό, παραδεχόμενοι ότι δεν υπήρχε επαρκής δύναμη ασφαλείας για να αντιμετωπιστεί ένα τόσο σοβαρό επεισόδιο.

Ο Γιάννης Τσουκαλάς, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, διακομίστηκε άμεσα από το Νόβι Πάζαρ στο Βελιγράδι, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας. Αφού ολοκληρώθηκαν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστώθηκε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.