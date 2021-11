Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν ξεκίνησε βασικός στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι για την Premier League, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από κανέναν φίλο του ποδοσφαίρου.

Ο υπηρεσιακός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, είπε ότι ήταν δική του απόφαση να μην ξεκινήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην ισοπαλία της ομάδας (1-1) με την Τσέλσι την Κυριακή και ότι δεν είχε επιλέξει την ενδεκάδα ο Ραλφ Ράνγκνικ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει την ομάδα.

Ο πρώην αμυντικός της Γιουνάιτεντ, Γκάρι Νέβιλ υποστήριξε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γερμανός Ράνγκνικ είχε κάνει την επιλογή της ενδεκάδας, αλλά ο Κάρικ διαφώνησε.

«Δεν είναι έτσι, όχι», είπε ο Κάρικ στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. «Ήρθαμε εδώ με ένα σχέδιο. Ήξερα πώς θα έπαιζε η Τσέλσι και θέλαμε να σταματήσουμε τις πάσες προς τον Ζορζίνιο και τον Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ. Υπήρξαν μερικές αλλαγές για να φρεσκάρουμε την ομάδα και έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Σχεδόν τα καταφέραμε».

Ο Ρονάλντο, ο οποίος ξεκίνησε και σκόραρε στη νίκη της Γιουνάιτεντ επί της Βιγιαρεάλ μεσοβδόμαδα για το Champions League, μπήκε στο 64ο λεπτό εναντίον της Τσέλσι.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είχε όρεξη για κουβέντες μετά το τέλος του αγώνα της Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι. Η κάμερα «έπιασε» τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να περπατά προς την φυσούνα εμφανώς απογοητευμένος.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail», ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγνόησε και τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων» που του ζητούσαν μια αναμνηστική φωτογραφία και αποχώρησε μονολογώντας.

Η αντίδραση του αυτή είναι εξαιρετικά πιθανό να σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της Γιουνάιτεντ.

🗣 “He’s not come back to Manchester United to sit on the bench.”



Roy Keane says Cristiano Ronaldo had to play today and doesn’t understand why he was on the bench pic.twitter.com/P2NVBJI26e