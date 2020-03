Ο Μάριο Μπαλοτέλι έχει γράψει ιστορία στα γήπεδα, αλλά κυρίως εκτός αυτών, με τις δηλώσεις του, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του να αποτελούν συχνά πρόκληση για τις ομάδες του και την καριέρα του.

Μία ατάκα του για τη Λίβερπουλ όμως, έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες ως… προφητεία, αφού πίσω στο 2012 είχε δηλώσει ότι “όταν η Λίβερπουλ κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, θα έχει έρθει το τέλος του κόσμου”.

Εν έτει 2020 λοιπόν, οι “κόκκινοι” βρίσκονταν “αγκαλιά” με τον τίτλο στην Premier League μετά από 30 ολόκληρα χρόνια και μπορεί το τέλος του κόσμου να μην έχει έρθει ακόμη, αλλά ο κορονοϊός έχει σίγουρα δυσκολέψει τη ζωή όλων μας και διέκοψε και το αγγλικό πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ιταλός επιθετικός είχε φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ, σε μία από τις πιο αποτυχημένες μετεγγραφές των “κόκκινων” τα τελευταία χρόνια.

FLASHBACK 2012 BALOTELLI 🤔



"Liverpool been Premier League Champions will be the end of the world" -Balotelli said 2012"



2020 LIVERPOOL is on the verge of been Premier League Champions and the world is…..🤔



Coincidence 🤷‍♂️ pic.twitter.com/4tMTT5CAsq