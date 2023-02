Είναι δηλωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού και τα χαράματα της Δευτέρας (13.02) κατέκτησε το Super Bowl με τους Kansas City Chiefs. Ο Γιώργος Καρλαύτης δέχθηκε τα συγχαρητήρια των “πρασίνων” για την μεγάλη του επιτυχία στο NFL.

Οι Kansas City Chiefs κατέκτησαν το Super Bowl. Μετά από έναν συναρπαστικό τελικό η ομάδα του Γιώργου Καρλαύτη νίκησε με 38-35 τους Philadelphia Eagles, κατακτώντας έτσι το τρίτο της πρωτάθλημα στο NFL.

Ο 21χρονος George Karlaftis γεννήθηκε στις 3 Απριλίου 2001 και μεγάλωσε στην Ελλάδα μέχρι τα 13 του. Μετακόμισε στις ΗΠΑ το 2013, αφού πέθανε ο πατέρας του, για να είναι κοντά στην οικογένεια της μητέρας του.

Παρόλα αυτά, δεν ξεχνάει την Ελλάδα και τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό. Σε ερώτηση που του είχαν κάνει -κατά τη διάρκεια συνέντευξης- για το εάν υποστηρίζει την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό, ο Καρλαύτης “έδειξε” χωρίς κανέναν δισταγμό το “τριφύλλι”.

“ Όλη μέρα. Θύρα 13, έλα φίλε. Τα πρώτα ρούχα που έβαλα όταν γεννήθηκαν ήταν του Παναθηναϊκού. Πράσινο και άσπρο, φίλε” είχε τονίσει.

Τώρα, μετά την επιτυχία του στο Super Bowl, ο Γιώργος Καρλαύτης είδε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ποστάρει για την επιτυχία του και να του δίνει συγχαρητήρια!

“Συγχαρητήρια Γιώργο Καρλαύτη για την κατάκτηση του πρώτου σου Super Bowl. Έκανες την πράσινη οικογένεια περήφανη” αναφέρει χαρακτηριστικά.

Congratulations @TheGK3 for winning your first Super Bowl .



You made the green family proud ! #Panathinaikos pic.twitter.com/fwLuGXcdlt