Γιώργος Μπαρτζώκας: «Εδώ στην Ελλάδα, νομίζουν ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Άρη με 92-81 στην 25η αγωνιστική της GBL, αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για την πιθανότητα διασταύρωσης με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ της Euroleague και δεν έκρυψε την ενόχλησή του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι δεν περιστρέφονται τα πάντα γύρω από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ενώ επισήμανε ότι η ομάδα του δεν έχει προτιμήσεις για αντιπάλους στη Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε τα εξής: “Εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας. Τα πάντα είναι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που έπαιξαν στην Euroleague, πάλεψαν μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές κι όλες οι ομάδες, και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αλλά και όλες οι ομάδες αξίζουν να είναι εδώ.

Όποιος και να είναι ο αντίπαλος για εμάς θα προσπαθήσουμε, θα είμαστε όσο πιο δυνατοί γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε ή πιο δεν προτιμάμε.

Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κάνα ματς, ξέρετε. Επειδή λοιπόν δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει θα τον σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε”.