Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0: Εντός έδρας «περίπατος» για τη «βέκια σινιόρα» στη Serie A

Ένα χαρούμενο βράδυ Δευτέρας (12.01.2026) είχαν οι φίλοι της Γιουβέντους, αφού είδαν την ομάδα τους να διαλύει μέσα στο Τορίνο την Κρεμονέζε με το εντυπωσιακό 5-0, στο ματς που έριξε την “αυλαία” της 20ης αγωνιστικής της Serie A (πρώτης του Β’ γύρου του πρωταθλήματος).

Με το αποτέλεσμα αυτό -αλλά έχοντας ματς περισσότερο- η Γιουβέντους μπήκε ξανά στη “μάχη” του τίτλου, μετά τις απώλειες βαθμών που είχαν χθες (11.01.2-26)ο οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου (Ίντερ, Νάπολι και Μίλαν), πλην της Ρόμα που νίκησε άνετα τη Σασουόλο.

Η “βέκια σινιόρα” έφτασε τους 39 βαθμούς -όσους έχει η Ρόμα- και έπιασε την Νάπολι (που έχει ένα ματς λιγότερο), ενώ έφτασε στο -4 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Η… σεμνή τελετή στο Τορίνο κράτησε 35 λεπτά. Τόσο χρειάστηκε η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι για να πετύχει τρία γκολ (Μπρέμερ στο 12′, Ντέιβιντ στο 15′ και Γιλντίζ στο 35′) και να δώσει διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, σκοράροντας άλλες δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο (αυτογκόλ του Τερατσιάνο στο 48′, για να έρθει στο 64′ ο ΜακΚίνι).

Πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή της στη Serie A έκανε η Τζένοα στο ματς που προηγήθηκε. Η ομάδα του Ντε Ρόσι νίκησε με 3-0 την Κάλιαρι στο “Λουίτζι Φεράρις” και με 19 βαθμούς (όσους και η σημερινή της αντίπαλος) “σκαρφάλωσε” στην 15η θέση της βαθμολογίας μετά από 20… στροφές.

Αποτελέσματα και σκόρερ της 20ής αγωνιστικής στη Serie A

Κόμο-Μπολόνια 1-1

(90+4΄ Μπατούρινα – 49΄ Καμπιάγκι)

Ουντινέζε-Πίζα 2-2

(19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις – 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)

Ρόμα-Σασουόλο 2-0

(76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)

Αταλάντα-Τορίνο 2-0

(13′ Ντε Κετελάρε, 90’+5 Πάσαλιτς)

Λέτσε-Πάρμα 1-2

(1′ Στούλιτς-64′ αυτ. Γκάμπριελ, 72′ Πελεγκρίνο)

Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1

(66′ Κομούτσο-90′ Νκούνκου)

Βερόνα-Λάτσιο 0-1

(79′ αυτ. Νέλσον)

Ίντερ-Νάπολι 2-2

(9′ Ντιμάρκο, 73′ πέν. Τσαλχάνογλου – 26′,81′ ΜακΤόμινεϊ)

Τζένοα-Κάλιαρι 3-0

(7′ Κολόμπο, 75′ Φρέντρουπ, 78′ Όστιγκαρντ)

Γιουβέντους-Κρεμονέζε 5-0

(12′ Μπρέμερ, 15′ Ντέιβιντ, 35′ Γιλντίζ, 48′ αυτ. Τερατσιάνο, 64′ ΜακΚίνι)